YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.