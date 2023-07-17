YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı?
YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları listesinden yararlanarak tercih işlemlerini yapabilecek. Öte yandan her adayın 24 tane üniversite tercih etme hakkı bulunacak. İşte 2023 ÖSYM ve YÖK ATLAS ile 2 yıllık-4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...
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ÖSYM ve YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. 17 ve 18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. YKS sınv sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih dönemi başlayacak. İyi bir üniversite kazanma hayali bulunan öğrenciler üniversite tercihlerini YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını göz önüne alarak gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına ilişkin detaylar...
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YKS SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK
Üniversiteye girmek isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden e-Devlet uzantısı ile T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023 YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz bellil değil. Ancak sınavın 20 Temmuz itibari ile açıklanmasından sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.
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ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
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2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.
YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.
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2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
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