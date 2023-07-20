Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS TABAN PUANLARI 2023 listesi | ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesi açıklandı mı?

        YKS taban puanları 2023: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan listesi YKS sonuçlarının açıklanmasıyla sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 17-18 Haziran'da tamamlananan YKS oturumlarında sonuçlarının belli olmasıyla gözler YKS taban puanları listesine çevrildi. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite 2023 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS taban puanları ve sıralamaları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile netlik kazanacak. Sınav katılımcıları tarafından "2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte,ÖSYM ve YÖK Atlas ile güncel YKS taban puanları ve sıralama detayları...

        • 2

          YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

        • 3

          YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

        • 4

          YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

          Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.

        • 5

          2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

          2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        • 6
        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        FIFA Kadınlar Dünya Kupası öncesinde silahlı saldırı!
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 derece üzerinde
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        "Gittim, gördüm, sevdim"
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Prigojin Belarus'ta böyle görüntülendi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        DSÖ'den sıcaklık uyarısı! "Baskıyı artırıyor"
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Eski şampiyon lisans alamadı!
        Eski şampiyon lisans alamadı!