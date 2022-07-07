YKS sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar YKS taban puanları için gözünü ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Tercih işlemlerinde büyük önem teşkil eden taban puanları ve kontenjanların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki ÖSYM ile üniversite sınavı YKS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...