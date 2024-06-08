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        Haberler Bilgi Yaşam YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? (Türkçe, Matematik, , Sosyal Bilgiler, Fen) ÖSYM 2024 YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı açıklandı mı?

        YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024 YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ilk oturumu bugün yapılıyor. YKS soru ve cevapları, TYT, AYT ve YDT sınavlarının tamamlanmasının ardından yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanacak. ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak olan sınav sonuçları öncesinde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı duyurulacak. Peki YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı tamamı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 08.06.2024 - 10:53
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          YKS soruları ve cevap anahtarı milyonların gündeminde yer alıyor. Adaylar soruların ve cevapların yayınlanmasıyla puan hesaplaması yapmaya başlayacak. YKS temel soru kitapçığının en alt kısmında soru sırasına göre A,B,C,D,E şıklarıyla doğru cevaplara yer verilecek. Peki YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte YKS (TYT-AYT) soru ve cevap anahtarı kitapçığı sorgulama

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          YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Soruların yüzde 10’luk kısmına ise herkes ulaşabilecek. Soruların tamamı ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alacak.

          YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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          YKS NE ZAMAN, TYT AYT YDT OTURUMLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

          TYT, 8 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

          AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

          YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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