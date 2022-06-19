İşte, ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevapları PDF kitapçığı ile ilgili merak edilenler...

YKS soruları ve cevapları yayınlandı mı sorusu, bu hafta sonu itibarı ile en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, 18 Haziran'da başlayan YKS maratonu, 19 Haziran itibarı ile devam ediyor. Adaylar ilk gün oturumunda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci gün ilk oturumunda ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları karşısında ter döktü. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (TYT) ile üniversite sınavı heyecanı son bulacak. Sınavın ardından 2022 YKS soruları ve cevapları kitapçığı da oldukça merak ediliyor.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2022 (TYT, AYT, YDT)

Öğrenciler, TYT ve AYT oturumlarında Türkçe, Matematik, Geometri, Edebiyat, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi birçok dersten sorulara yanıt verdi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sorularına yanıt verilecek. Peki, 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

İşte, 2022 üniversite sınavı YDT, AYT ve TYT soruları - cevapları ile ilgili detaylar;