YKS yani üniversite sınavı için en önemli eşik geçildi. YKS oturumları dün ve bugün gerçekleştirildi. Adaylar tüm çalışmalarının sonucunu YKS'de aldı. Şimdi sırada sonuçların açıklanması ve üniversite tercih maratonu var. ÖSYM tarafından adayların beklediği YKS soru ve cevap anahtarları yayımlandı. 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevapları haberimizde.

YKS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS soru ve cevap anahtarı ile adaylar başarılarını ve puanlarını tahmin edebilecekler. YKS (TYT, AYT, YDT) soru ve cevap anahtarlarını aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirisniz...

2021 YKS SORU CEVAPLARI