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YKS SONUCU SORGULAMA: 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?

2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan YKS, 17-18 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına sınavda ter döken adaylar sınav sonuçları için gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş: 27.06.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS sonuçlarında heyacanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tercih dönemini beklemeye başlayacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden veya mobil uygulamasından erişebilecek. Peki, "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı?" İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

  • YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

  • Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler

  • YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.

    "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.

    2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

    Tercih tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    YKS tercih kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

  • SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR? 

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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