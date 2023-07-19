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        YKS sonuçları için nefesler tutuldu! İşte 2023 YKS sonuçları sorgulama ekranı

        YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda üç farklı oturumda gerçekleştirilen üniversite sınav sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasına çevrildi. YKS sınav sonuçları, osym.sonuc.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 ve 4 yıllık üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 ÖSYM sonuç sayfası ile YKS sonuçları sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 07:19
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        • 1

          YKS sonuçları sorgulama ekranı, 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İyi bir üniversite hayali ile TYT-AYT ve YDT sınavlarında ter döken öğrencilerin gözü YKS sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM takvimine göre üniversite sınav sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar ÖSYM sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile YKS sonuçlarını sorgulayabilecekler. İşte 2023 ÖSYM sonuç sayfası ile YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

          Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

          YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

          Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

        • 6

          ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        • 7

          2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

          2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

          YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

          YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

          2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

        • 9
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