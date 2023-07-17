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        YKS sonuçları için nefesler tutuldu! ÖSYM üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu!

        YKS sonuçları sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım sağlayan 3 milyondan fazla adayın gündeminde yer alıyor. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları uygulanmıştı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Üniversite sınavı YKS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 YKS sınav sonuçları tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 07:40
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        • 1

          YKS sonuçları için nefesler tutuldu, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanması beklenirken gözler "Üniversite sınavı YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?" sorusuna çevrildi. Adaylar :YKS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 2023 YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve üniversite sınav sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından20 Temmuz 2023tarihinde açıklanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

          Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

        • 4

          YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

          YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

          Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

        • 6

          ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        • 7

          2023 YKS TABAN PUNLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLLİ OLDU MU?

          2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak.

          YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

          YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

          2022 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans taban ile tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları adaylara pusula oldu. Adaylar geçen seneki puanları öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi ''yokatlas.yok.gov.tr'' üzerinden geçmiş yıllara ait taban puanlar, üniversite kontenjanlar gibi pek çok bilgilere bakabilir.

          ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

          4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

          2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 9
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