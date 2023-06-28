YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.
"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.
Tercih tarihleri açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.