Üniversite sınavı YKS sonuçları için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına giren üniversite adayları sınav sonucunu merak ederken sınavın ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sınava katılım gösteren adaylar puan hesaplamaya başladı. Peki ÖSYM ile üniversite sınavı YKS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik