ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri netlik kazandı. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav sonrasında sınava giren öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS soruları ve cevap anahtarının açıklanmasıyla sınava katılım sağlayan öğrenciler tahmini puan hesaplaması yaptılar. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...