İyi bir üniversitede eğitim almak isteyen milyonlarca öğrenci Haziran'ın 15'i ve 16'sında TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla gerçekleşen YKS sınavına girdi. Şimdi gözler YKS sonuçlarına çevrildi.

Üniversite sınav sonuçları, YKS sınavına giren öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla sorgulanmaya devam ediyor.

ÖSYM ise 2018-2019 sınav takviminde sınav sonuçlarının tarihine yer verdi. İşte merakla beklenen sorunun yanıtları...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

2019 YKS KONTENJAN KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHETE BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.

Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.