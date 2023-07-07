YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken ÖSYM müjdeyi duyurdu. 17-18 Haziran tarihlerinde 3 milyon kişinin katılım sağladığı YKS sonuç tarihleri belli oldu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişebilecek. Peki, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasının ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgileri girildikten sonra sorgulayabilecek. Adaylar sonuç ekranında TYT, AYT ve YDT olmak üzere girdikleri üç sınavın puanını görecek. Aday hangi alandan tercih yapmayı düşünüyorsa yayımlanacak olan tercih kılavuzundaki başarı sıralaması ve taban puanları inceleyerek tercih işlemlerini yapabilecek.

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

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YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.