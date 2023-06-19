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YKS SONUÇ TARİHİ 2023 | YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM (TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları tarihini duyurdu!

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 ve 18 Haziran 2023 günlerinde gerçekleştirildi. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınavda ter döken öğrenciler tarafından merak edilen YKS sonuç tarihi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları tarihi...

Giriş: 19.06.2023 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS sonuçları tarihi, 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Baraj uygulamasının olmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda öğrencilere 120 soru yönlendirildi ve 135 dakika süreverildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda ter döken öğrencilerin gözü YKS sınav sonuç tarihine çevrildi. 3,5 milyondan fazla adayın ter döktüğü sınava ilişkin olarak "(TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 YKS sınav sonuç tarihi hakkında merak edilenler...

  • 2023 YKS 17-18 HAZİRAN'DA YAPILDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 üniversite sınav takvimi ile  Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS, üç oturum olarak 17-18 Haziran 2023 günlerinde düzenlendi.

  • YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

  • YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

    Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.

  • YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

    ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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