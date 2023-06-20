YKS sonuçları tarihi, 17 ve 18 Haziran günlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Baraj uygulamasının olmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda öğrencilere 120 soru yönlendirildi ve 135 dakika süreverildi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda ter döken öğrencilerin gözü YKS sınav sonuç tarihine çevrildi. 3,5 milyondan fazla adayın ter döktüğü sınava ilişkin olarak "(TYT, AYT, YDT) YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 YKS sınav sonuç tarihi hakkında merak edilenler...