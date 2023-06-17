Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, iyi bir üniversite hayaliyle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında ter dökecek. Üniversite sınavı YKS ilk oturumu TYT, 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'te başlıyor. İkinci oturum AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Üniversite sınavının ardından "Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna yanıt aranacak. İşte Üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...