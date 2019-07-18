YKS tercih kılavuzu yayımladı. Milyonlarca öğrencinin beklediği "YKS tercih kılavuzu 2019" ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Öğrenciler tercih kılavuzuna göre 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, tercih işlemi yapabilecekler. Tercih ekranı ise 23 Temmuz 2019 tarihinde aktif hale gelecektir.

YKS TERCİHLERİ BAŞLIYOR! KILAVUZ YAYIMLANDI

YKS, üniversite tercih kılavuzu duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre;

"2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır." denildi.

2019 YKS TERCİH KILAVUZU

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.