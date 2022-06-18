Üniversite adayları için sınav heyecanı yaşanıyor. YKS sınavı için geri sayım sürerken, sınava girecek olan adaylar bir yanda da toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. YKS günü sınav merkezine gidebilmek için toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar gözünü belediyeler tarafından yapılacak toplu taşıma açıklamalarına çevirmiş durumda. Peki YKS sınavında toplu taşıma bedava mı ? 19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...