YKS sınavı ne zaman? YKS 2020 ertelendi mi? Şeklindeki sorular milyonlarca üniversiteye hazırlık yapan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime uzaktan devam edilmesi sınavların da tarihini uzatmış oldu. ÖSYM Başkanı Yekta Saraç konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

YKS SINAVI NE ZAMAN 2020

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın açıklamasına göre, 2020 YKS sınavı 25 - 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de 25 Temmuz'da TYT sınavının yapılacağını, 26 Temmuz'da da AYT ve YDT'nin yapılacağını duyurdu. Aygün ayrıca "YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

YKS KONULARI NELER OLACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTE DERSLERİ UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDECEK

YÖK Başkanı Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin 2. dönem eğitimlerine uzaktan eğitim sistemi ile devam edeceklerini de açıkladı.