YKS sınavını ilk kez tecrübe edecek olan adaylar sınav günü yaklaştıkça heyecan katsayısı da artarken, gözler sınav gününe çevrildi. Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT, YDT gibi 3 oturumdan oluşuyor. Peki YKS sınavı ne zaman? 2022 üniversite YKS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...