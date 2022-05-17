YKS sınavına kısa bir süre kalırken üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin heyacan katsayısıda arttı. YKS sınavına girmek isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testine katılmak zorunlu olup sınav TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek. Üniversite hayalini kuran adaylar için YKS sınavına sayılı günler kaldı. Peki YKS sınavı ne zaman? TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte konuya ilişkin tüm soruların yanıtını sizler için derledik.