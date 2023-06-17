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YKS SINAV YORUMLARI 2023 | ÖSYM ile YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı? Üniversite sınavı YKS zor muydu ve kolay mıydı?

YKS sınav yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor! TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

YKS sınav yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile gündeme geldi. 3 milyon 527 bin 466 öğrencinin başvuruda bulunduğu YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. YKS ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi saat 10:15'te başlayacak ve öğrencilere 120 soru için 165 dakika verilecek. TYT sınavının ardından YKS soru yorumları paylaşılmaya başlanacak. İşte YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? sorusunun yanıtına ilişkin atılan twitler...

Giriş: 17.06.2023 - 08:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS sınav ve soru yorumları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite sınavı ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlıyor. YKS ikinci oturumu AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir üniversite hayaliyle YKS'ye giren adaylar sınavlarda ter dökecek. TYT Türkçe testinde 40, temel matematik testinde 40, sosyal bilimler testinde 20,  fen bilimleri testinde 20 ise toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürecek. Üniversite sınavının ardından YKS sınavı ile TYT, AYT ve YDT soru yorumları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. İşte 2023 YKS sınav yorumları ile soruların zorluk ve kolaylık durumları...

  • 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 üniversite sınav takvimi ile  Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS tarihleri netleşti.

    Üniversite sınavı olarak adlandırılan YKS, üç oturum olarak 17-18 Haziran 2023 günlerinde düzenlenecek.

  • YKS TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

    YKS ilk oturumu TYT 17 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak.

    YKS ikinci oturum AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10:15'te, YDT ise saat 15:45'te başlayacak.

  • YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

    1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar), 80 soru 120 dakika.

    YKS KONULARI

    TYT sınavı YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT sınavına girilmeden AYT ve YDT sınavına girilemez. TYT sınavının amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. TYT’de toplam soru sayısı 120 ve sınavın süresi 135 dakikadır. TYT konuları arasında matematik, Türkçe, biyoloji, fizik, coğrafya, kimya, tarih, din kültürü ve felsefe yer almaktadır.

  • YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

  • İşte YKS Twitter üzerinden paylaşılan YKS sınav yorumları...

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