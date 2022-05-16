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YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM üniversite sınavı 2022 YKS ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi açıklandı mı?

YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2022 YKS ne zaman, sınav giriş belgesi açıklandı mı?

YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan ,Yükseköğretim Kurumları Sınavı, YKS için geri sayımın başladı. Sınav az bir süre kala gözler “YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorularına çevrildi. İşte, detaylar…

16.05.2022 - 16:23 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YKS tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen sınava geçtiğimiz yıl 3 milyon 243 bin 409 aday katılım sağlamıştı.  Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

  • 2022 YKS NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları 2022 YKS tarihleri şu şekilde;

    YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran saat 10:15’te uygulanacak.

    YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 saat 10:15’te yapılacak.

    YKS 3.Oturum (YDT) 19 Haziran saat 15:45’te başlayacak.

  • YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor.  Adaylar, Sınav Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebileceklerdir. YKS sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

  • YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    YKS sınav yerleri hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. YKS sınav yerleri, sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

  • YKS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS 2022 sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.

     

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