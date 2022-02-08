ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2022 yılı Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihi ile ilgili aramalar sürüyor. Milyonlarca üniversite hayali kuran öğrenci ÖSYM tarafından belirlenen tarihte istedikleri bölüme yerleşmek için YKS sınavında ter dökecek. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihi belli mi?