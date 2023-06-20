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YKS SINAV GÖZETMEN ÜCRETİ 2023: ÖSYM YKS sınav gözetmen ve görevli ücreti ne kadar ve ne zaman hesaplara yatacak?

YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

Adayların heyecan içinde beklediği üniversite sınavı 17 - 18 Haziran tarihleri itibarıyla tamamlandı. YKS sınavı sonrasında sınav gözetmenlerinin ne kadar ücret alacağı ve ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte 2023 YKS gözetmen ücretleri hakkında güncel bilgiler...

Giriş: 20.06.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS günü kritik görevler üstlenen gözetmenler, sınav kuralları hakkında üniversite adaylarını bilgilendirdi. Bu kapsamda sınav sonrasında görevlilerin ne kadar ücret alacağı güncel miktarın açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2023 YKS sınav görevli ücreti açıklandı mı, ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

  • YKS GÖZETMEN/GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

    Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

  • 2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

  • 2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

    2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

    2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.

    2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

    2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

  • YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Sınav görevli ücretleri de bu sınavlarda yer alan kişilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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