YKS yani üniversite sınavı için son hazırlıklar tamamlanırken, YKS giriş belgeleri de adayların gündeminde. Adayların sınav yerlerinin yer aldığı ve sınava girerken de yanlarında bulundurmaları zorunlu olan YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi sitesine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak YKS giriş belgelerini görüntüleyebiliyor. İşte 2020 (üniversite sınavı) YKS ile ilgili detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2020

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

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YKS NE ZAMAN? 2020 ÜNİVERSİTE SINAVI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan coronavirüs normalleşme planları kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacak.

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 saat 10.00'da başlayacak.

2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran 2020 saat 10.00'da başlayacak.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran 2020 saat 15.30'da başlayacak.

YKS SAYAÇ

YKS'YE GİRECEKLER DİKKAT! ÖSYM BAŞKANI UYARDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz." ifadesini kullandı.

Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YKS'nin 3 oturumda yapılacağını hatırlatan Prof. Dr. Aygün, adaylara Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 120 soru için 165 dakika, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 160 soru için 180 dakika, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) 80 soru için 120 dakika süre verileceğini belirtti.

Sınav binalarının sınavdan önce detaylı olarak temizleneceği ve dezenfekte edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aygün, "Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacaktır." uyarısında bulundu.

Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevlilerce yönlendirme yapılacağını vurgulayan Prof. Dr. Aygün, bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacağını, adaylara maske ve el dezenfektanı dağıtılacağını aktardı.

Prof. Dr. Aygün, adayların kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebileceğini ifade ederek şunları kaydetti: "Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacaktır. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecektir. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkarmayacaktır."

"SINAVA GİRİŞ BELGESİ VE GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ OLMADAN SINAVA GİREMEYECEĞİNİZİ UNUTMAYINIZ"

Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunarak şu bilgileri verdi: "Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2020-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 OSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz."