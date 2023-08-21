Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

        YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında şampiyonluk elde eden öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        YKS şampiyonlarının yerleştikleri üniversite ve bölümler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bu yıl düzenlenen YKS'nin TYT ile sözel ve eşit ağırlık (EA) puan türlerinde 1'er, sayısal puan türünde 2, YDT'de 5 olmak üzere toplam 10 aday 500 tam puan alarak birinci oldu.

        Dün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınav birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler de belli oldu.

        AYT sözel birincisi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ahmet Berk Takır, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, TYT birincisi Niğde-Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi mezunu Harun Durak da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandı.

        AYT sayısal birincilerinden Konya-Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi mezunu Namık Emre Acar Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne, AYT EA birincisi Afyonkarahisar-Süleyman Demirel Fen Lisesi mezunu Emre Ekici de Medipol Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

        REKLAM

        YDT BİRİNCİLERİNİN TERCİHLERİ

        YDT İngilizce birincisi İzmir-Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Metin Furkan Amarat, İTÜ'nün yapay zeka ve veri mühendisliği bölümüne, YDT Fransızca birincisi İstanbul-Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi mezunu Emirhan Kılıç, Koç Üniversitesi ekonomi bölümüne yerleşti.

        YDT Rusça birincisi İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi mezunu Bengisu Akbaba, Boğaziçi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü, YDT Arapça birincisi Konya-Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu Hüseyin Furkan Erdem de 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazandı.

        "AYT BİRİNCİSİ ÖZCAN, HACETTEPE'Yİ TERCİH ETTİ"

        Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan’ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiği belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye birincisi Hacettepe’de. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Türkiye birincisi Mustafa Özcan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etti. Hacettepe Üniversitesi, 2023 yılında da dereceye giren öğrencilerin ilk tercihlerinde yer alarak farkını ortaya koydu. TYT puan türünde 3 milyon 527 bin 443 adayın, AYT puan türünde ise 2 milyon 573 bin 169 adayın katıldığı sınavda, 559.53320 puan alarak AYT birincisi olan Mustafa Özcan Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan Hacettepe’yi tercih etti.”

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Habertürk Anasayfa