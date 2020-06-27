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Van’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek okula gelen bacağından engelli Abdullah Milaz’ın, yanlış sınav kâğıdı getirdiği anlaşılınca okulda görevli polisler seferber oldu. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanları ile öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi. Polis memurunun öğrenci için seferber olduğu o anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Meral Yıldız’ın haberine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu saat 10:15’te başlayan sınava dakikalar kala Van İpekyolu Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesine gelen bacağından engelli Abdullah Milaz, yanlış sınav kâğıdı ile geldiğini öğrendi. Büyük panik yaşayan Milaz’ın imdadına Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları yetişti.

SINAVA SON BİR DAKİKA KALA YETİŞTİRDİLER

Sınava girecek olan öğrencinin yanlış sınav kâğıdı ile okula geldiğini anlayan polis memuru Nurhayat Üstündağ, kendi imkanları ile öğrenciyi en yakın karakola götürerek yeni sınav kağıdı çıkarmasını sağladı. Polis memuru Üstündağ, sınav kağıdını çıkardıktan sonra sınava bir dakika kala öğrenciyi okula yetiştirdi.

“HEM ANNE HEM POLİS MEMURUYUM”

Sınav sonrası gazetecilere konuşan polis memuru Nurhayat Üstündağ, sabah saatlerinde sınav için okula gelerek görev aldıklarını ifade ederek, “Sınav saatine çok az bir zaman kalmıştı. Sınava gelen bir öğrenciye ait giriş belgesinin yarına ait olduğu söyledi. Ben bir anneyim ve 27 senelik polis memuruyum. O an çocukla göz göze geldik. Çocuğa ‘yürü gidiyoruz’ dedim. Kendi özel aracımızla götürdüm ve sınava son bir dakika kala yetiştirdim. Umarım sınavı iyi geçmiştir. Hem anne hem polis memuruyum. İyi ki bu meslekteyim. Sizler için buradayız” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Giriş esnasında yapmış oldukları kontrollerde öğrencinin bugüne ait sınav giriş belgesinin olmadığı tespiti üzerine harekete geçtiklerini dile getiren polis memuru Serdar Can ise “Öğrencinin sınav giriş belgesinin yarına ait olduğunu öğrendik. ÖSYM’de görevli arkadaşlarla bunun tespitini yaptık. Daha sonra öğrencimize yardım etmeye karar verdik. Öğrencimizi Nurhayat ablamızın önderliğinde sınava yetiştirdik” diye konuştu.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sınav giriş belgesini yanlış aldıkları için bugüne ait sınav belgesini yeniden çıkarılması gerektiğini ve bunun için de polis ekiplerinin seferber olduğunu anlatan Abdullah Milas isimli öğrenci de sınava girmesini sağlayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Eylem Özaslan isimli bir diğer öğrenci ise Edremit ilçesinde sınav yerini karıştırarak Tuşba ilçesindeki yanlış okula gitti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, başarılı bir şekilde öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirdi.

SINAVA GİDERKEN KAYBETTİĞİ KİMLİĞİNİ GERİ GİDİP ARADI, BULDU VE SINAVA YETİŞTİ

Çanakkale’de öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi. Bir öğrenci sınava gelirken yolda kimliğini düşürünce içeriye alınmadı. Sınav güzergahında kimliğini arayan vatandaş, son dakikalarda sınava yetişebildi.

Çanakkale’de bugün YKS’ye girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldiler. Öğrenciler ve velilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sınava gelen bir öğrenci, okul yolunda kimlik kartını kaybedince sınav salonu girişine izin verilmedi. Daha sonra telaşla sınav güzergahını tarayan öğrenci kimlik kartını bularak son dakika sınava yetişti.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu öncesi geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtulan öğrencinin imdadına trafik polisi yetişti.

İlker Çetmi yönetimindeki 07 AIF 316 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Köroğlu kavşağında 45 YA 2828 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan sürücü Çetmi yaralanırken YKS'ye yetiştirmeye çalıştığı oğlu Kaan Çetmi yara almadan kurtuldu.Kaza sonrası yerde uzanan baba Çetmi, oğlunun elini tutarak sınavda başarı diledi.

Yaralı Çetmi, ambulansla Vakıf Yaşam Hastanesine götürüldü.Trafik polisi Nahit Şenyücel, Kaan Çetmi'yi motosikletiyle Kepez ilçesi İsmail Hakkı Kaya Ortaokulundaki sınava başlamasına 15 dakika kala yetiştirdi.Şenyücel, yol boyunca Çetmi'ye sınava odaklanması konusunda tavsiyelerde bulundu.

KİMLİĞİNİ UNUTAN DA OLDU, KÜÇÜK KIZI BIRAKMADIĞI İÇİN SINAVA GİREMEYEN ANNE DE VARDI

Sınav salonuna girişte öğrenciler ilk olarak ellerini dezenfekte etti, daha sonra görevliler tarafından yedek maske dağıtıldı. YÖK tarafından belirlenen saatin sonunda öğrenciler içeriye alınmadı. Sınava girenler içeride ter dökerken, aileleri de dışarıda heyecanla beklediler.

Öte yandan, sınava gelenlerin yakınlarının sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Polis ekipleri, zaman zaman içeride sınav olduğunu hatırlatarak, dışarıdaki vatandaşlara daha sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Sınava girecekleri yer olan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar, okuldaki güvenlik görevlileri tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları, kimlik ve sınav belgesinin yanlarında olması konusunda sık sık uyarıldı. Ancak sınav telaşı bazı sürprizlere sebebiyet verdi ve bir adayın kimliğini unutmasına neden oldu.

Sınavın yapılacağı okula giren aday, sınavın başlamasına yaklaşık yarım saat kala kimliğini unuttuğunu fark etti ve telaşla kendisini dışarıda bekleyen velisine koştu. Durumu anlatması üzerine kimliği almak üzere koşar adımlarla çıkan veli, yaklaşık 20 dakika sonra unutulan kimlikle beraber geri geldi ve son anda öğrencinin sınava yetişmesini sağladı.

Öte yandan, aynı okulun önünde ilginç bir an daha yaşandı. Sınav salonunda küçük kızıyla beraber gelen bir başka kadın adayı, kızı sınava bırakmadı. Annesinin sınava gireceğini söylemesine rağmen bir türlü annesinin elini bırakmayan kız çocuğuna, durumu izah etme çabaları sonuçsuz kaldı.

Okul bahçesindeki diğer velilerin şaşkın bakışları altında annesine gitmemesi konusunda ısrarlarına devam eden minik kız, dakikalar sonra güçlükle ikna edilebildi.