2022 YKS ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin YKS ne zaman yapılacak ve TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri ne zaman sorularının cevapları gündem oldu. işte ÖSYM 2022 üniversite sınavı ile ilgili ayrıntılar...