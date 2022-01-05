2022 YKS'ye ilişkin heyecan artık dorukta. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS ne zaman yapılacak ve TYT, AYT ve YDT başvuru tarihleri ne zaman sorularının cevapları merak konusu oldu. işte ÖSYM 2022 üniversite sınavı ile ilgili ayrıntılar...