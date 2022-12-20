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YKS ne zaman? 2023 Üniversite Sınavı (TYT, AYT, YDT) üniversite sınavı başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS ne zaman?

YKS 2023 başvuru ve sınav tarihi ÖSYM takvimi ile belli oluyor. Daha önce açıklanan takvimde YKS'nin genel seçim dönemine denk gelmesiyle sınav tarihlerinin değiştirileceği açıklandı. Adaylar yeni ÖSYM takvimi ile üniversite sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyorlar. İşte Üniversite sınavı YKS (TYT, AYT) tarihlerine ilişkin detaylar...

Giriş: 20.12.2022 - 23:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2023 ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Açıklanan takvimle üniversite sınavının seçim dönemine denk geldiği anlaşıldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik hiçbir öğrencinin sınavı ile seçim takviminin denk gelemeyeceğini söyledi ve ÖSYM’nin yeni çalışma yapacağını duyurdu. İşte YKS 2023 başvuru ve sınav tarihleri hakkında detaylar...

  • YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI!

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

  • YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı.

    "ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

  • "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

  • YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

  • 2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    ÖSYM 2023 YKS güncel sınav takvimini henüz yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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