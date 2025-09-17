Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

        YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

        ÖSYM tarafından YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. 9-15 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandığı açıklandı. İşte, detaylar

        Giriş: 17.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:42
        • 1

          YKS Millî Sporcuları Yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

        • 2

          2025-YKS MİLLÎ SPORCULARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

          9-15 Eylül 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Kılavuzu'nun 7.5 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        • 3

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

          Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

          YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

