Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS kaç kişi girecek? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS’ye kaç kişi başvurdu, katılım sayısı kaç?

        YKS kaç kişi girecek? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS'ye kaç kişi başvurdu, katılım sayısı kaç?

        Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS'ye girecek kişi sayısı yeniden gündem oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 için başvuru sayıları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından duyuruldu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına başvuru sayısı geçen seneye oranla düşük. Peki YKS kaç kişi girecek? YKS başvurularında katılım sayısı kaç? İşte 2025 YKS başvuru sayısı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran’da uygulanacak. YKS başvuru sayısı belli olurken hafta sonu uygulanacak olan üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek. Sınav öncesi adaylar YKS’ye kaç kişi giriyor sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS kaç kişi girecek? ÖSYM duyurdu! 2025 YKS’ye kaç kişi başvurdu, katılım sayısı kaç?

        • 2

          YKS KAÇ KİŞİ GİRECEK 2025?

          YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, 2025 YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 2 milyon 560 bin 640 olarak kaydedildi.

          Geçen yıl sınava başvuranların sayısı 3 milyon 036 bin 934 kişi olmuştu. 2023’te bu sayı 3 milyon 527 bin 443 olmuştu.

          Üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleşecek.

          Bu yıl YKS’ye 2 milyon 560 bin 640 kişinin başvurduğunu, bunlardan 1 milyon 375 bin 383’ünü kız, 1 milyon 185 bin 257’sinin ise erkek adaylardan oluştuğunu belirten Özvar, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        • 3

          Özvar, adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu açıkladı.

          2024-2023 YILLARINDA YKS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

          2024 yılında sınava 3 milyon 036 bin 934 kişi başvurmuştu. 2023 yılında ise 3 milyon 527 bin 443 kişi sınav için başvuruda bulundu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        Habertürk Anasayfa