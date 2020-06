YKS heyecanına "Paşa" da dahil oldu - İZMİR

AA

İzmir'deki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.- Paşa'dan Aleyna'ya moralEge Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava giren öğrencilere velileri, yakınları moral verdi.Aleyna Üzer adlı öğrenci de ailesi ve 7 yaşındaki Afrika gri papağanı ile okul girişine geldi.Aleyna, sevimli hareketleriyle çevredekilerin ilgi odağı olmayı başaran "Paşa"nın kendisine her sınavında şans getirdiğini belirterek, YKS'de de papağanının kendisine uğur getireceğine inandığını ifade etti.Aleyna'nın annesi Tülay Üzer de her yere "Paşa" ile gittiklerini ifade ederek, toplum içine girmeye alışan papağanı yine de ince bir zincirle ayağından bağladıklarını kaydetti."Paşa"yı daha yavruyken sahiplendiklerini ifade eden Üzer, "Kızım onunla büyüdü. O yüzden her yere birlikte gidiyorlar. En büyük morali de o veriyor." diye konuştu.Aleyna, papağanı "Paşa"yı gagasından öptükten sonra sınav alanına geçti.- Dua okuyan da olduSınava giren adayların aileleri ve yakınlarının sınav merkezi dışındaki bekleyişyeri sürüykapılar kapandıktan sonra dışarıda aileleri ve yakınları bekledi.Kimi ailelerin çocuklarını beklerken dualar okuduğu görüldü.