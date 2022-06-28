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YKS görevli ücreti yattı mı? ÖSYM ile 2022 Üniversite sınavı YKS TYT sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?

YKS görevli ücreti yattı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?

YKS sınavının sona ermesinin ardından sınavda görev alan gözetmenler görevli ücretinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sonu sona eren üniversite sınavı YKS'de sınav salonlarında görev alan öğretmenler "YKS görevli ücreti yattı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

28.06.2022 - 00:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS sınavının 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından sınav salonlarında görev yapanlar gözetmen ücretlerinin ne zaman, hangi tarihte yatacağına dair araştırılmalarını sürdürdü. YKS üniversite sınavı TYT, AYT ve YDT'de görev alan gözetmenler gözünü ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara çevirdi. Peki YKS görevli ücreti yattı mı? ÖSYM 2022 Üniversite sınavı YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar? İşte ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar...

  • 2022 YKS GÖREVLİ ÜCRETİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM'nin sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklamada,

    "18-19 Haziran tarihlerinde uyguladığımız 2022-YKS’nin ilk oturumu olan TYT’de görev alan sınav görevlilerimizin ücretleri 24 Haziran Cuma günü hesaplarına yatırılmıştır. AYT ve YDT oturumlarında görev alan görevlilerimizin ücretleri de bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmıştır.

    2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022’den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir.

    2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır.

    Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

  • YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022! 

    Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:

    Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.

    Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.

    Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.

    ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

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