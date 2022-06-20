YKS görevli ücreti 2022 ne zaman ödenecek? YKS üniversite sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

YKS görevli ücreti 2022 ne zaman ödenecek? Sınav gözetmen ücretleri ne kadar - ÖSYM ödeme tarihi

YKS sınav maratonu dün yapılan üçünoturum olan YDT'nin tamamlanmasının ardından sona erdi. Sınav sürecinde büyük emeği geçen YKS görevlileri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, YKS sınav ücretleri ne kdar, ne zaman ödenecek? ÖSYM tarafından tarih açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

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