YKS giriş belgesi açıklandı! ÖSYM AİS YKS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran 3 milyondan fazla kişi 8-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'ye girecek. Sınav giriş belgesinde okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri görüntülenecek. İşte 2024 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
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YKS giriş belgesi duyuruldu. Sınavın ilgili oturumuna ait YKS sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Peki YKS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi
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YKS NE ZAMAN?
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
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SINAV GİRİŞ BELGESİNDE FOTOĞRAF OLMASI ZORUNLU
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
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