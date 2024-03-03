2024 YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran üniversite adayları, YKS geç başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. İşte 2024 YKS geç başvuru ücreti ve başvurularının başlayacağı tarih...
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YKS başvurularının sona ermesinin ardından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı geç başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. YKS geç başvuruları, T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2024 TYT, AYT, YDT sınav ücreti ve geç başvuru tarihleri...
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YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi.
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2024 YKS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS geç başvuru işlemleri 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak.
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2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.
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YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
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2024 YKS SINAVI NE ZAMAN?
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
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