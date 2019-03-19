YKS yani Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayalleri kuran adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınava başvuramayan adaylar için bugün YKS geç başvuru günü olarak belirlendi ve ÖSYM tarafından başvurular alınıyor. 3 oturumda yapılacak YKS'nin ilk sınavı 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleşecek. kalan iki oturumu ise 16 Haziran Pazar günü yapılacak. İşte YKS geç başvuru günü ile ilgili detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvuru ücreti, geç başvuru günü olan 19 Mart'ta yani bugün ödenmeli. Geç başvuru günü sınav ücretleri TYT - AYT ve YDT (her biri için) 75 TL olarak belirlendi. 2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

YKS geç başvuru işlemi internetten https://odeme.osym.gov.tr/ adresine tıklayarak TC kimlik Numaranızı girerek geç başvuru ücretinizi yatırmanız gerekmektedir.

ÖSYM YKS 2019 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN ÖSYM GİRİŞ SAYFASI

YKS SINAVINA BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2019-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların Nereye Yapılacağının Belirlenmesi:

- Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklardır.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi (**) bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, MEB e-okul veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar.

DİKKAT:

Eğitim bilgisi: Adayların başvuru ekranına yansıyan eğitim bilgisi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi kaynaklıdır.

1) Eğitim bilgisi MEB e-okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken;

- son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

- mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine

başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda bu adaylar, 2019-YKS’ye mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

2) Aşağıdaki durumlar, MEB e-okul sistemi dışındadır:

- Askeri okullar,

- KKTC ortaöğretim kurumları,

- MEB’e bağlı olmayan yurt dışı okullar,

- ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylar.

Bu adaylardan ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayanlar veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru esnasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir. Başvuru tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamayacaktır. Eğitim bilgisi alanında ekleme/düzeltme/değişiklik vb. taleplere ilişkin Merkezimizce yapılacak işlem bulunmamaktadır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Sınava başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar, kılavuzun 2.4. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

e) Sınav Ücretlerinin Yatırılması: Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.6. maddesinde yer almaktadır.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

f) Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar: MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgisi bulunmayan (KKTC, yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. Numarası) adaylardan başvuru merkezinde başvuru aşamasında eğitim bilgisi değiştirilenlerin Aday Başvuru Formu ekinde diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeler, teslim alındığı tarihten itibaren en az 1 takvim yılı başvuru merkezlerinde saklanacak, ÖSYM tarafından talep edildiğinde başvuru merkezince ÖSYM’ye gönderilecektir.

Bunun dışında başvuru merkezlerine Aday Başvuru Formu veya herhangi bir belge (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.) teslim edilmeyecek gerekli hallerde bu belgeler (sağlık kurulu raporu, yurt dışında öğrenim gören adaylara ait transkript vb.),aday tarafından doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS’ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT’ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS’nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

12 Şubat-6 Mart 2019 tarihleri arasında 2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.