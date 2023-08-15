Gözler YKS ek yerleştirme tercih tarihlerinde! 2023 YKS ek tercihler ne zaman başlıyacak?
Üniversite tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken milyonlarca adayın gözü YKS ek yerleştirme tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından YKS ek tercih işlemleri başlayacak. İlk tercihlerin ardından ön lisans ya da lisans bölümüne yerleşemeyen öğrenciler, YKS üniversite ikinci tercih işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. İşte 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri araştırmaları hız kazandı. 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Lisans programları için 465 bin, ön lisans için 388 bin kontenjan ayrıldı. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile birlikte 2023 yılında üniversitelere toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan açıldı. İlk tercihlerde lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercihler ne zaman başlıyacak? YKS üniversite ikinci tercih nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arayacak. İşte 2023 YKS ek tercih/ yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
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2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.
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2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.
YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.
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YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.
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2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.