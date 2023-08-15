ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih tarihleri araştırmaları hız kazandı. 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Lisans programları için 465 bin, ön lisans için 388 bin kontenjan ayrıldı. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile birlikte 2023 yılında üniversitelere toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan açıldı. İlk tercihlerde lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar "YKS ek tercihler ne zaman başlıyacak? YKS üniversite ikinci tercih nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arayacak. İşte 2023 YKS ek tercih/ yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler...