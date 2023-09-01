YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin bugün tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.