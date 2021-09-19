YKS tercih sonuçları açıklandı! Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler YKS ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri boş kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili ÖSYM kılavuzunda yer alan detaylar...

YKS EK TERCİH 2021 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmez ve devredilmez.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.