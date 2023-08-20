YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ikinci tercihleri olacak mı? İşte detaylar

YKS EK TERCİHLERİ YAPILACAK MI?

YKS ek tercihleri her kayıt döneminde olduğu gibi 2023 - 2024 üniversite tercih döneminde de yapılacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.