ÖSYM'nin YKS ek tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ek tercih tarihlerini sosyal medya hesabından paylaştı. İşte ilgiyle takip edilen 2021 YKS ek tercih işlemlerine dair merak edilenler...

2021 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri 20 Eylül'de başlayacak. 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri için adaylar 20-23 Eylül tarihlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak tercihlerini tamamlayabilecek.

YKS ek tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek

2021 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

YKS Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallara göre alınacak. Tercih yapacak olan adayların 2021 YKS ek tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

2021 YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ