2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih tarihlerini gündemine aldı. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlaması beklenen YKS ek tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri...
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YKS ek tercihlerinde geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarına göre istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin 1 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından üniversite boş kontenjan listesi ÖSYM'ye bildirilmektedir. Peki, "2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? YKS ek tercih ücreti ne kadar?" İşte ÖSYM ile YKS ek tercih süreci hakkında tüm detaylar...
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
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YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?
İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.
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İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.
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YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.