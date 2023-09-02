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        Haberler Gündem YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? ÖSYM YKS ek yerleştirme takvimi ile YKS kılavuzu yayımlandı mı?

        YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için tarih sorgulamaları gündeme geldi. 1 Eylül'de tamamlanan üniversite kayıtları sonrasında gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? İşte "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak, kılavuzu yayımlandı mı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:07
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        • 1

          YKS ek tercih tarihleri araştırmaları üniversite kayıt işlemlerinin geride kalmasıyla hız kazandı. 2023 YKS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş sürerken YKS 2. tercihleri, ÖSYM'nin belirdiği tarihler arasında yapılacak. Herhangi bir üniversite programına dahil olamayan öğrenciler için YKS ek yerleştirme tarihleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

          Buna göre; YKS ek tercih işlemlerinin, üniversite kayıtlarının 1 Eylül'de tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

        • 3

          YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 4

          YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

          2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

          EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

          Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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