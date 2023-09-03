YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!
YKS ek tercihleri için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanmasının ardından YKS ikinci tercih tarihleri beklenmeye başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak YKS ek tercih kılavuzu ile süreci de başlayacak. Adaylar "2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite ikinci ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar...
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Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih başvurularında bulunacaklar. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor ve ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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2023 YKS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI MI?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı. YKS ek tercih işlemlerinin de, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz sene 26 Ağustos'ta sona eren üniversite kayıtlarının ardından ek tercih işlemleri 7 Eylül'de başlamıştı.
Bu bağlamda bu yılki YKS ek tercih döneminin 13 Eylül'de başlayabileceği tahmin ediliyor.
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YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.
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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.
2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.
EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
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