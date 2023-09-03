Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!

        YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM 2023 YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor!

        YKS ek tercihleri için geri sayım sürüyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos 2023 tarihinde açıklanmasının ardından YKS ikinci tercih tarihleri beklenmeye başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak YKS ek tercih kılavuzu ile süreci de başlayacak. Adaylar "2023 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, üniversite ikinci ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 12:34 Güncelleme: 03.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih başvurularında bulunacaklar. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlıyor ve ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          2023 YKS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI MI?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı. YKS ek tercih işlemlerinin de, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

        • 3

          YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Geçtiğimiz sene 26 Ağustos'ta sona eren üniversite kayıtlarının ardından ek tercih işlemleri 7 Eylül'de başlamıştı.

          Bu bağlamda bu yılki YKS ek tercih döneminin 13 Eylül'de başlayabileceği tahmin ediliyor.

        • 4

          YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından YKS ek tercih tarihleri de netleşecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecek.

        • 5

          YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 6

          KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

          2023 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

          EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

          Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Ölümcül ihmal! Şarampole yuvarlandı
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        D vitamini için güneş ışınları ve besinler yeterli mi?
        5 bölgede birden sağanak var!
        5 bölgede birden sağanak var!
        Güneş'in ilk 11'i!
        Güneş'in ilk 11'i!
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Aslan'dan güç gösterisi!
        Bakanlık açıkladı
        Bakanlık açıkladı
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        Kerkük'te tansiyon yükseldi!
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Bahçeli'nin hibe ettiği arsada temel atma töreni
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Habertürk Anasayfa