Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2025? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

        YKS ek tercihler ne zaman? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

        YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapıldı. Mazeret kayıtları da 12 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Akabinde ise tüm gözler YKS ek tercih dönemine çevrildi. YKS ek tercih kılavuzu 2025 PDF ÖSYM tarafından yayımlanacak. İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, kılavuzda yer alan 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 14:48 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS ek tercih tarihleri 2025 için araştırmalar sürüyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Mazeret kayıtları da 12 Eylül 2025 tarihine kadar alındı. Şimdi sırada üniversite 2. tercih dönemi var. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek ek yerleştirme takvimine odaklandı. Tercih listeleri, 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda hazırlanacak. Bu süreçte YKS ek tercih kılavuzu 2025 adaylara yol gösterecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?

        • 2

          YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK

          YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.

          Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

          ‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’

        • 3

          2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı” duyurusu geldikten sonra ek tercih süreci başlayacak.

          Üniversitelerin akademik takvimleri göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sürecinin bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) başlaması bekleniyor.

          Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek tercihler ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

        • 4

          2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.

          2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor.

        • 5

          YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

          Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.

          Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.

        • 6

          YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?

          Adaylar YKS ek tercih kılavuzunda yer alan koşulları ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.

          Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları, ek tercih ücreti gibi bilgiler yer alacak.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        Silahla öldürüldü! Yakınları gözyaşı döktü! Katil en yakını çıktı!
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        TPAO'dan Akdeniz adımı
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Serpil Erfındık cinayetinde 'görevi ihmal' davası!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Habertürk Anasayfa