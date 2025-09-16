YKS ek tercihler ne zaman? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapıldı. Mazeret kayıtları da 12 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Akabinde ise tüm gözler YKS ek tercih dönemine çevrildi. YKS ek tercih kılavuzu 2025 PDF ÖSYM tarafından yayımlanacak. İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar, kılavuzda yer alan 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, üniversite boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...
YKS ek tercih tarihleri 2025 için araştırmalar sürüyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Mazeret kayıtları da 12 Eylül 2025 tarihine kadar alındı. Şimdi sırada üniversite 2. tercih dönemi var. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek ek yerleştirme takvimine odaklandı. Tercih listeleri, 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda hazırlanacak. Bu süreçte YKS ek tercih kılavuzu 2025 adaylara yol gösterecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı” duyurusu geldikten sonra ek tercih süreci başlayacak.
Üniversitelerin akademik takvimleri göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sürecinin bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) başlaması bekleniyor.
Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek tercihler ise 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?
Adaylar YKS ek tercih kılavuzunda yer alan koşulları ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.
Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları, ek tercih ücreti gibi bilgiler yer alacak.
